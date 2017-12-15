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Жители Петербурга засняли три гигантских НЛО в небе над городом
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    Жители Петербурга засняли три гигантских НЛО в небе над городом

    14:14  15 Декабря 2017  /обновлено: 14:15  15 Декабря 2017
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    Жители Петербурга засняли три гигантских НЛО в небе над городом

    Санкт-Петербург, 15 декабря. Жители Санкт-Петербурга делятся в социальных сетях фотографиями, на которых можно различить неопознанные объекты, замеченные внимательными юзерами в небе над городом.

    По словам пользователей, НЛО напоминали кометы или метеоры огромных размеров. Эксперты в области астрономии предположили, что это мог быть поток Геминиды, который должен был пройти над Петербургом 13 декабря.

    Уфологи со своей стороны считают, что именно инопланетян чем-то привлекает Петербург, передает «Ньюинформ». Однако конспирологи не могут сказать, чем именно этот город привлек представителей внеземных цивилизаций.

    Автор: Дима Оленин
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    #петербург #инопланетяне
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