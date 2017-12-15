Жители Петербурга засняли три гигантских НЛО в небе над городом

Санкт-Петербург, 15 декабря. Жители Санкт-Петербурга делятся в социальных сетях фотографиями, на которых можно различить неопознанные объекты, замеченные внимательными юзерами в небе над городом.

По словам пользователей, НЛО напоминали кометы или метеоры огромных размеров. Эксперты в области астрономии предположили, что это мог быть поток Геминиды, который должен был пройти над Петербургом 13 декабря.

Уфологи со своей стороны считают, что именно инопланетян чем-то привлекает Петербург, передает «Ньюинформ». Однако конспирологи не могут сказать, чем именно этот город привлек представителей внеземных цивилизаций.