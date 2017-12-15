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Смольный пообещал квартиры дольщикам Су-155 уже в начале 2018 года
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    Смольный пообещал квартиры дольщикам Су-155 уже в начале 2018 года

    13:51  15 Декабря 2017  /обновлено: 13:51  15 Декабря 2017
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    Смольный пообещал квартиры дольщикам Су-155 уже в начале 2018 года

    Санкт-Петербург, 15 декабря. Исполняющий обязанности главы строительного комитета Петербурга Евгений Барановский заявил, что уже в начале 2018 года около тысячи обманутых дольщиков «Су-155» смогу заехать в новые дома жилых комплексов «Каменка» и «Новая Каменка».

    Накануне Барановский принял участие в совещании, проходившем в Минстрое России под председательством замминистра Никиты Стасишина. Основной темой переговоров стало завершение строительства и ввода в эксплуатацию объектов группы компаний «Су-155», передает «ФедералПресс».

    Напомним, что 16 декабря в Петербурге запланирован митинг обманутых дольщиков. Мероприятие уже согласовано с властями города. Акция протеста пройдет на площади Ленина.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #петербург #су-133
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