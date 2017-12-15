Автобус с пассажирами столкнулся с «ВАЗ» в Ленобласти: есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 15 декабря. Автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под Всеволожском в Ленинградской области, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

ДТП произошло накануне, около 12 часов дня. «ВАЗ» выехал на встречную полосу для совершения обгона на участке, где этот маневр запрещен. В этот момент навстречу двигался автобус с пассажирами. Транспортные средства столкнулись: легковой автомобиль отбросило в забор, съехавший с трассы автобус совершил столкновение с деревом.

В результате аварии пострадали восемь человек. У них выявлены травмы различной степени тяжести. Некоторых из пассажиров госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.