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Автобус с пассажирами столкнулся с «ВАЗ» в Ленобласти: есть пострадавшие
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    Автобус с пассажирами столкнулся с «ВАЗ» в Ленобласти: есть пострадавшие

    9:25  15 Декабря 2017  /обновлено: 9:25  15 Декабря 2017
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    Автобус с пассажирами столкнулся с «ВАЗ» в Ленобласти: есть пострадавшие

    Санкт-Петербург, 15 декабря. Автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под Всеволожском в Ленинградской области, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

    ДТП произошло накануне, около 12 часов дня. «ВАЗ» выехал на встречную полосу для совершения обгона на участке, где этот маневр запрещен. В этот момент навстречу двигался автобус с пассажирами. Транспортные средства столкнулись: легковой автомобиль отбросило в забор, съехавший с трассы автобус совершил столкновение с деревом.

    Автобус с пассажирами столкнулся с «ВАЗ» в Ленобласти: есть пострадавшие

    В результате аварии пострадали восемь человек. У них выявлены травмы различной степени тяжести. Некоторых из пассажиров госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

    Автор: Катерина Тимошенская
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