В Петербурге иностранец изнасиловал 14-летнюю девочку

Петербург, 15 декабря. Гражданин иностранного государства изнасиловал школьницу в Петербурге. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, телефонограмма в полицию поступила из поликлиники №23.

Врачи рассказали, что в 13.05 в сопровождении матери с ушибом мягких тканей лица и шеи поступила 14-летняя девочка.

Медики зафиксировали у пострадавшей признаки изнасилования. Как рассказала девочка, инцидент произошел 11 декабря. Малознакомый мужчина изнасиловал ее в своей квартире на проспекте Большевиков.

Подозреваемый оказался гражданином Молдовы. Он 1998 года рождения, ранее не судимый.

Возбуждено уголовное дело.