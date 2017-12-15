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В Петербурге иностранец изнасиловал 14-летнюю девочку
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    В Петербурге иностранец изнасиловал 14-летнюю девочку

    9:04  15 Декабря 2017  /обновлено: 9:04  15 Декабря 2017
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    В Петербурге иностранец изнасиловал 14-летнюю девочку

    Петербург, 15 декабря. Гражданин иностранного государства изнасиловал школьницу в Петербурге. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, телефонограмма в полицию поступила из поликлиники №23.

    Врачи рассказали, что в 13.05 в сопровождении матери с ушибом мягких тканей лица и шеи поступила 14-летняя девочка.

    Медики зафиксировали у пострадавшей признаки изнасилования. Как рассказала девочка, инцидент произошел 11 декабря. Малознакомый мужчина изнасиловал ее в своей квартире на проспекте Большевиков.

    Подозреваемый оказался гражданином Молдовы. Он 1998 года рождения, ранее не судимый.

    Возбуждено уголовное дело.

    В Петербурге иностранец изнасиловал 14-летнюю девочку

    Автор: Алия Садыкова
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    #петербург #изнасилование
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