Четыре тысячи человек эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 15 декабря. Четыре тысячи человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Парк Хаус» в Петербурге из-за звонка о ложном минировании, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Накануне днем в службу «112» поступило сообщение от начальника охраны ТРК «Парк Хаус». Он передал сообщение от неизвестного мужчины, который утверждал, что в торговом центре заложено взрывное устройство.

За два часа из здания были эвакуированы порядка четырех тысяч человек. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в ходе осмотра помещений ТРК обнаружено не было. В пять часов вечера «Парк Хаус» возобновил работу в обычном режиме.