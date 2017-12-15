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Четыре тысячи человек эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за угрозы взрыва
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    Четыре тысячи человек эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за угрозы взрыва

    9:08  15 Декабря 2017  /обновлено: 9:12  15 Декабря 2017
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    Четыре тысячи человек были эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за угрозы взрыва

    Санкт-Петербург, 15 декабря. Четыре тысячи человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Парк Хаус» в Петербурге из-за звонка о ложном минировании, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

    Накануне днем в службу «112» поступило сообщение от начальника охраны ТРК «Парк Хаус». Он передал сообщение от неизвестного мужчины, который утверждал, что в торговом центре заложено взрывное устройство.

    Четыре тысячи человек были эвакуировали из ТРК в Петербурге из-за угрозы взрыва

    За два часа из здания были эвакуированы порядка четырех тысяч человек. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в ходе осмотра помещений ТРК обнаружено не было. В пять часов вечера «Парк Хаус» возобновил работу в обычном режиме.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #минирование #эвакуация #трк #звонок
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