Вербовщик ИГИЛ в Петербурге получил пять лет тюрьмы

Москва, 14 декабря. Суд приговорил приговорил к пяти годам колонии вербовщика в «Исламское государство»1 (запрещена в России), который на протяжении двух лет вел преступную деятельность в Петербурге.

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге вынес решение в отношении уроженца киргизского города Ош Обида Абдыраимова, который признал вину в том, что с июля 2015 по апрель 2017 года занимался вербовкой выходцев из Средней Азии в ИГ1. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного суда.

Гособвинение просило для Абдыраимова шесть лет лишения свободы, однако суд назначил «самое минимальное наказание, возможное по закону», как разъяснил судья, с учетом данных о личности подсудимого.

Отмечается, что у следствия не было информации о возможной связи осужденного с совершенным 3 апреля терактом в метро Петербурга. Адвокат подсудимого Виталий Фоменко подтвердил, что его подзащитный «никак не связан с терактом в метро».

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за вербовку и финансирование террористов вплоть до пожизненного.

1 Организация запрещена на территории РФ.