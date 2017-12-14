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Вербовщик ИГИЛ в Петербурге получил пять лет тюрьмы
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    Вербовщик ИГИЛ в Петербурге получил пять лет тюрьмы

    14:34  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:34  14 Декабря 2017
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    Вербовщик ИГИЛ в Петербурге получил пять лет тюрьмы

    Москва, 14 декабря. Суд приговорил приговорил к пяти годам колонии вербовщика в «Исламское государство»1 (запрещена в России), который на протяжении двух лет вел преступную деятельность в Петербурге.

    Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге вынес решение в отношении уроженца киргизского города Ош Обида Абдыраимова, который признал вину в том, что с июля 2015 по апрель 2017 года занимался вербовкой выходцев из Средней Азии в ИГ1. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного суда.

    Гособвинение просило для Абдыраимова шесть лет лишения свободы, однако суд назначил «самое минимальное наказание, возможное по закону», как разъяснил судья, с учетом данных о личности подсудимого.

    Отмечается, что у следствия не было информации о возможной связи осужденного с совершенным 3 апреля терактом в метро Петербурга. Адвокат подсудимого Виталий Фоменко подтвердил, что его подзащитный «никак не связан с терактом в метро».

    Напомним, ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за вербовку и финансирование террористов вплоть до пожизненного.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #петербург #терроризм #задержание
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