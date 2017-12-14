Лучшие районы Петербурга наградили «Золотыми вентилями»

Санкт-Петербург, 14 декабря. В Петербурге вручили награды за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

В Жилищном комитете Петербурга в девятый раз вручили ежегодную премию «Золотой вентиль». По словам учредителя конкурса ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», главной целью «Золотого вентиля» является мотивация потребителей на своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, а также благодарность добросовестным абонентам.

Эффективнее всего с долгами за ЖКУ борются в Приморском, Выборгском и Калининском районах Петербурга.

Как рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко, рост кредиторской задолженности, который произошел в 2016—2017 годах, замедлился более чем в 18 раз — это рекордные темпы для жилищной системы.