Злоумышленник зарезал жительницу Петербурга и сжег ее квартиру

Санкт-Петербург, 14 декабря. Житель Петербурга зарезал женщину, поджег ее квартиру и скрылся с места преступления.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшую среду в 08.28 после ликвидации пожара в квартире был найден труп женщины 1973 года рождения с черепно-мозговой травмой и ножевыми ранениями.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Северной столицы 1985 года рождения.

Злоумышленник сознался в том, что 13 декабря ударил ножом женщину, после этого пытался замести следы преступления, совершив поджог.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Выясняются все подробности происшествия.