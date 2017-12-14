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Злоумышленник зарезал жительницу Петербурга и сжег ее квартиру
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    Злоумышленник зарезал жительницу Петербурга и сжег ее квартиру

    9:28  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:29  14 Декабря 2017
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    Злоумышленник зарезал жительницу Петербурга и сжег ее квартиру

    Санкт-Петербург, 14 декабря. Житель Петербурга зарезал женщину, поджег ее квартиру и скрылся с места преступления.

    По информации Федерального агентства новостей, в минувшую среду в 08.28 после ликвидации пожара в квартире был найден труп женщины 1973 года рождения с черепно-мозговой травмой и ножевыми ранениями.

    Злоумышленник зарезал жительницу Петербурга и сжег ее квартиру

    В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Северной столицы 1985 года рождения.

    Злоумышленник сознался в том, что 13 декабря ударил ножом женщину, после этого пытался замести следы преступления, совершив поджог.

    В отношении него возбуждено уголовное дело.

    Выясняются все подробности происшествия.

    Автор: Дана Балан
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    #убийство #петербург #полиция
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