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Пожарные спасли жительницу Петербурга из горящей квартиры
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    Пожарные спасли жительницу Петербурга из горящей квартиры

    9:05  14 Декабря 2017  /обновлено: 9:05  14 Декабря 2017
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    Пожарные спасли жительницу Петербурга из горящей квартиры

    Санкт-Петербург, 14 декабря. Сотрудники пожарной службы спасли 55-летнюю жительницу Петербурга из горящей квартиры минувшей ночью. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    Пожар произошел в Выборгском районе Северной столицы в минувшую среду, 13 декабря.

    По данным ведомства, на территории Выборгского района произошло возгорание в жилой квартире.

    На место прибыли экстренные службы, пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание, пишет «Политэксперт».

    В общей сложности площадь пожара составила три квадратных метра. 

    В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

    О причинах пожара не сообщается. 

     

     

    Автор: Дана Балан
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    #пожар #петербург
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