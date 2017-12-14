Пожарные спасли жительницу Петербурга из горящей квартиры

Санкт-Петербург, 14 декабря. Сотрудники пожарной службы спасли 55-летнюю жительницу Петербурга из горящей квартиры минувшей ночью. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пожар произошел в Выборгском районе Северной столицы в минувшую среду, 13 декабря.

По данным ведомства, на территории Выборгского района произошло возгорание в жилой квартире.

На место прибыли экстренные службы, пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание, пишет «Политэксперт».

В общей сложности площадь пожара составила три квадратных метра.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

О причинах пожара не сообщается.