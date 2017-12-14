Рейтинг подрядчиков для школ и больниц появится в Петербурге

Петербург, 14 декабря. Правительство Петербурга составит рейтинг подрядчиков, которые работают на объектах адресной инвестиционной программы.

Об этом информирует «Газета.ru», ссылаясь на информацию, полученную в аппарате вице-губернатора Игоря Албина. Планируется, что список будет составлен уже в 2018 году.

А уже до конца уходящего года строительный комитет должен проработать методику, по которой в рейтинг буду вноситься те или иные подрядчики, занимающиеся строительство школ и больниц.

Как отмечается, рейтинг будет опубликован на официальном сайте Смольного. Компании, которые окажутся в его «красной зоне», лишатся государственных контрактов, а также рискуют попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

