Петербург отправит в Ленобласть для утилизации около 1 млн тонн мусора

Петербург, 14 декабря. Парламент Петербурга в первом чтении одобрил законопроект о взаимодействии Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросу обращения с отходами производства и потребления.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания Петербурга, в Ленинградскую область из Северной столицы будет вывезен один миллион тонны мусора.

Согласно документу, оператор, который будет утилизировать мусор, сможет работать на территории двух регионов.

Ранее эксперты рассказали, что ежегодно в Петербурге образуется около 1,7 миллиона коммунальных отходов.