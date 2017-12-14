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Петербург отправит в Ленобласть для утилизации около 1 млн тонн мусора
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    Петербург отправит в Ленобласть для утилизации около 1 млн тонн мусора

    7:57  14 Декабря 2017  /обновлено: 7:57  14 Декабря 2017
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    Петербург отправит в Ленобласть для утилизации около 1 млн тонн мусора

    Петербург, 14 декабря. Парламент Петербурга в первом чтении одобрил законопроект о взаимодействии Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросу обращения с отходами производства и потребления.

    Как сообщает пресс-служба Заксобрания Петербурга, в Ленинградскую область из Северной столицы будет вывезен один миллион тонны мусора.

    Согласно документу, оператор, который будет утилизировать мусор, сможет работать на территории двух регионов.

    Ранее эксперты рассказали, что ежегодно в Петербурге образуется около 1,7 миллиона коммунальных отходов. 

    Петербург отправит в Ленобласть для утилизации около 1 млн тонн мусора

    Автор: Алия Садыкова
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    #петербург #мусор #свалка #отходы
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