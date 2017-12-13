В Петербурге ограничат движение из-за съемок «Ментовских войн»

Санкт-Петербург, 13 декабря. Движение транспорта в Петербурге будет временно ограничено 15 декабря. Об этом в среду проинформировали представители городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Данное решение было принято из-за съемок фильма «Ментовские войны-11».

«В связи с проведением съемок художественного фильма «Ментовские войны-11» 15 декабря будет ограничено движение транспорта», — указано в заявлении ведомства.

Ограничения затронут следующие улицы:

с 10.00 до 12.00 будет приостановлено движение по Иоанновскому переулку (от улицы Профессора Попова до улицы Всеволода Вишневского);

с 11.00 до 17.00 будет приостановлено движение по улице Всеволода Вишневского (от Иоанновского переулка до Чкаловского проспекта).

Напомним, ранее стало известно о том, что с 12 декабря в Санкт-Петербурге были введены новые ограничения движения на ряде улиц.