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В Петербурге ограничат движение из-за съемок «Ментовских войн»
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    В Петербурге ограничат движение из-за съемок «Ментовских войн»

    22:07  13 Декабря 2017  /обновлено: 22:07  13 Декабря 2017
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    В Петербурге ограничат движение из-за съемок «Ментовских войн»

    Санкт-Петербург, 13 декабря. Движение транспорта в Петербурге будет временно ограничено 15 декабря. Об этом в среду проинформировали представители городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

    Данное решение было принято из-за съемок фильма «Ментовские войны-11».

    «В связи с проведением съемок художественного фильма «Ментовские войны-11» 15 декабря будет ограничено движение транспорта», — указано в заявлении ведомства.

    Ограничения затронут следующие улицы:

    • с 10.00 до 12.00 будет приостановлено движение по Иоанновскому переулку (от улицы Профессора Попова до улицы Всеволода Вишневского);
    • с 11.00 до 17.00 будет приостановлено движение по улице Всеволода Вишневского (от Иоанновского переулка до Чкаловского проспекта).

    Напомним, ранее стало известно о том, что с 12 декабря в Санкт-Петербурге были введены новые ограничения движения на ряде улиц.

    Автор: Алексей Громов
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