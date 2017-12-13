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ДТП в Петербурге: в Выборгском районе столкнулись две иномарки
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    ДТП в Петербурге: в Выборгском районе столкнулись две иномарки

    19:40  13 Декабря 2017  /обновлено: 19:40  13 Декабря 2017
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    ДТП в Петербурге: в Выборгском районе столкнулись две иномарки

    Санкт-Петербург, 13 декабря. В Выборгском районе Петербурга произошла авария с участием двух иномарок. Об этом с места событий сообщает корреспондент ФАН.

    ДТП в Петербурге: в Выборгском районе столкнулись две иномарки

    Дорожно-транспортное происшествие произошло на Кантемировской улице около 19:00 по московскому времени. Участниками ДТП стали легковые автомобили Audi и Ford. В результате аварии автомобиль Audi выбросило на обочину.

    ДТП в Петербурге: в Выборгском районе столкнулись две иномарки

    На месте ДТП находится автомобиль «скорой помощи». В причинах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #петербург #авария
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