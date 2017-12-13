ДТП в Петербурге: в Выборгском районе столкнулись две иномарки

Санкт-Петербург, 13 декабря. В Выборгском районе Петербурга произошла авария с участием двух иномарок. Об этом с места событий сообщает корреспондент ФАН.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Кантемировской улице около 19:00 по московскому времени. Участниками ДТП стали легковые автомобили Audi и Ford. В результате аварии автомобиль Audi выбросило на обочину.

На месте ДТП находится автомобиль «скорой помощи». В причинах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.