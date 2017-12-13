Старейшую работницу Мариинки задушили в собственной квартире в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 декабря. В Главном следственном управлении Следственного комитета по Петербургу расследуют убийство старейшей работницы Мариинского театра, которая была найдена задушенной в собственной квартире.

Тело убитой 93-летней жительницы блокадного Ленинграда было обнаружено в ее квартире на улице Варшавской 21 ноября. Как отмечает СК РФ, в связи с большим общественным резонансом к расследованию были привлечены наиболее опытные сотрудники и следователи.

В организации убийства старушки-блокадницы полиция подозревает ее сиделку — работницу одной из благотворительных организаций города. Соучастниками были два гражданина Армении. Из квартиры убитой они вынесли фотографию известного артиста с автографом и банковскую карточку, но не смогли снять денег.

«По версии следствия подозреваемая, ухаживающая за потерпевшей в течении нескольких месяцев, решила совершить ее убийство из корыстных побуждений, для чего привлекла двух своих знакомых, пообещав им денежное вознаграждение», — сообщает региональное управление СК РФ.

В настоящее время предполагаемые убийцы блокадницы задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения.