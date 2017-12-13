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Старейшую работницу Мариинки задушили в собственной квартире в Петербурге
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    Старейшую работницу Мариинки задушили в собственной квартире в Петербурге

    15:27  13 Декабря 2017  /обновлено: 15:27  13 Декабря 2017
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    Старейшую работницу Мариинки задушили в собственной квартире в Петербурге

    Санкт-Петербург, 13 декабря. В Главном следственном управлении Следственного комитета по Петербургу расследуют убийство старейшей работницы Мариинского театра, которая была найдена задушенной в собственной квартире. 

    Тело убитой 93-летней жительницы блокадного Ленинграда было обнаружено в ее квартире на улице Варшавской 21 ноября. Как отмечает СК РФ, в связи с большим общественным резонансом к расследованию были привлечены наиболее опытные сотрудники и следователи.

    В организации убийства старушки-блокадницы полиция подозревает ее сиделку — работницу одной из благотворительных организаций города. Соучастниками были два гражданина Армении. Из квартиры убитой они вынесли фотографию известного артиста с автографом и банковскую карточку, но не смогли снять денег.

    «По версии следствия подозреваемая, ухаживающая за потерпевшей в течении нескольких месяцев, решила совершить  ее  убийство  из корыстных побуждений, для чего привлекла двух  своих знакомых, пообещав им  денежное вознаграждение», — сообщает региональное управление СК РФ.

    В настоящее время предполагаемые убийцы блокадницы задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения.

    Старейшую работницу Мариинки задушили в собственной квартире в Петербурге

    Автор: Валентин Меликов
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