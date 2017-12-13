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«Питерский черкизон»: депутаты просят зачистить «черную дыру» Апраксина двора
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    «Питерский черкизон»: депутаты просят зачистить «черную дыру» Апраксина двора

    12:44  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:44  13 Декабря 2017
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    «Питерский черкизон»: депутаты просят зачистить «черную дыру» Апраксина двора

    Санкт-Петербурга, 13 декабря. Депутаты петербургского закса поддержали запрос к губернатору Полтавченко с просьбой нормализовать обстановку в торговых рядах на территории Апраксина двора. Там, по мнению депутата Сергея Соловьева, процветают «средневековые формы торговли» и карманные кражи, а объекты культурного наследия находятся в ужасном состоянии. Депутаты поддержали предложение создать спецкомиссию по проблеме «дикого рынка» в центре Петербурга.

    В своем запросе депутаты сравнили петербургскую «Апрашку» с «черной дырой» и «питерским «Черкизоном» и попросили Полтавченко очистить рынок от нелегальной торговли и самих нелегалов. Соловьев подчеркнул, что состояние Апраксина двора «дискредитирует наш город как центр мирового туризма».

    «Питерский черкизон»: депутаты просят зачистить «черную дыру» Апраксина двора

    «Несоблюдение элементарных правил торговли, чудовищная антисанитария при продаже продовольственных товаров, значительный объем контрабандной продукции, откровенные нарушения общественного порядка, — перечисляют депутаты «достопримечательности» Апраксина двора. — «Апраксин двор остается своеобразной черной дырой, дном, анклавом в историческом центре Петербурга, где систематически нарушается общественный порядок и не действуют светские законы».

    Ранее тот же депутат Соловьев потребовал навести порядок на Думской улице — «злачном районе» Петербурга, где действуют многочисленные бары и ночные клубы. 

    «Питерский черкизон»: депутаты просят зачистить «черную дыру» Апраксина двора

    Автор: Валентин Меликов
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