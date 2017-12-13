«Питерский черкизон»: депутаты просят зачистить «черную дыру» Апраксина двора

Санкт-Петербурга, 13 декабря. Депутаты петербургского закса поддержали запрос к губернатору Полтавченко с просьбой нормализовать обстановку в торговых рядах на территории Апраксина двора. Там, по мнению депутата Сергея Соловьева, процветают «средневековые формы торговли» и карманные кражи, а объекты культурного наследия находятся в ужасном состоянии. Депутаты поддержали предложение создать спецкомиссию по проблеме «дикого рынка» в центре Петербурга.

В своем запросе депутаты сравнили петербургскую «Апрашку» с «черной дырой» и «питерским «Черкизоном» и попросили Полтавченко очистить рынок от нелегальной торговли и самих нелегалов. Соловьев подчеркнул, что состояние Апраксина двора «дискредитирует наш город как центр мирового туризма».

«Несоблюдение элементарных правил торговли, чудовищная антисанитария при продаже продовольственных товаров, значительный объем контрабандной продукции, откровенные нарушения общественного порядка, — перечисляют депутаты «достопримечательности» Апраксина двора. — «Апраксин двор остается своеобразной черной дырой, дном, анклавом в историческом центре Петербурга, где систематически нарушается общественный порядок и не действуют светские законы».

Ранее тот же депутат Соловьев потребовал навести порядок на Думской улице — «злачном районе» Петербурга, где действуют многочисленные бары и ночные клубы.