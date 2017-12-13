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«Зенит» готов отпустить Шатова за 12 млн евро
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    «Зенит» готов отпустить Шатова за 12 млн евро

    12:03  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:03  13 Декабря 2017
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    «Зенит» готов отпустить Шатова за 12 млн евро

    Санкт-Петербург, 13 декабря. Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» готов отпустить полузащитника Олега Шатова.

    Сообщается, что петербургский клуб примет предложение по игроку от российского клуба, если оно составит порядка 12 млн евро.

    Для зарубежных клубов, отмечает источник, сумма будет снижена. Интерес к 27-летнему россиянину проявляют «Краснодар» и «Спартак», однако красно-белые не уверены, что смогут договориться с принципиальным соперником.

    В текущем сезоне на счету Шатова 13 матчей в чемпионате страны, из которых только 8 он начал в стартовом составе.

    При этом в активе полузащитника четыре голевые передачи. В последнем матче перед зимним перерывом (встреча с «Ахматом» — Прим. ФАН) главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини выпустил Шатова на замену, однако в концовке игры заменил футболиста обратно.

    После матча итальянский специалист публично раскритиковал своего подопечного, заявив, что тот «плохо бегал».

    Автор: Алексей Громов
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