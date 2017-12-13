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Известную актрису обвиняют в избиении ребенка на детской площадке в Петербурге
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    Известную актрису обвиняют в избиении ребенка на детской площадке в Петербурге

    12:22  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:25  13 Декабря 2017
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    Известную актрису обвиняют в избиении ребенка на детской площадке в Петербурге

    Санкт-Петербург, 13 декабря. Актрису петербургского театра БУФФ Ирину Барыбину обвиняют в избиении ребенка на детской площадке.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, скандал произошел еще 8 декабря. По словам матери пострадавшего мальчика Ольги Олейниковой, артистка устроила драку в снежной крепости на территории парка.  

    Между детьми, играющими в снежки, произошел конфликт. Драку, как сообщили очевидцы, начал сын актрисы.

    «На этого мальчика вообще постоянно жалуются все дети. Знаем его самого детства, все живем рядом, ходим в одну школу, — рассказала Олейникова. — Он грубый, невоспитанный, это отмечают все родители. В какой-то момент в потасовку вмешалась Ирина Барыбина. Накинулась на моего сына, начала его трясти, бить, отшвырнула за ногу».

    Мать пострадавшего ребенка незамедлительно отправилась с ним в больницу, где у него диагностировали множественные ушибы. После этого Олейникова подала заявление в полицию и прокуратуру.  

    «Она очень заносчивая, считает себя лучше всех из-за того, что она актриса, но это не значит, что ей можно так обращаться с другими людьми, тем более детьми», — пожаловалась женщина.

    Автор: Тимур Румянцев
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