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Экономика
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Общество
Петербуржец отсудил у застройщика почти 6 млн рублей за не приглянувшуюся квартиру
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    Петербуржец отсудил у застройщика почти 6 млн рублей за не приглянувшуюся квартиру

    11:12  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:12  13 Декабря 2017
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    Петербуржец отсудил у застройщика почти 6 млн рублей за не приглянувшуюся квартиру

    Санкт-Петербург, 13 декабря. Житель Петербурга приобрел квартиру у застройщика, но после оплаты передумал и решил вернуть денежные средства. Компания отказалась возвращать деньги и направила мужчину в суд.

    Петербуржец заключил с фирмой ООО «Норманн-центр» соглашение о купле квартиры, но через некоторое время передумал и решил вернуть деньги.

    Расторгнуть контракт застройщик отказался, в результате пострадавший отправился в суд.

    По данным пресс-службы ФССП России по Северной столице и Ленинградской области, единственным способом вернуть средства стало обращение в компетентные органы.

    Петербуржец отсудил у застройщика почти 6 млн рублей за не приглянувшуюся квартиру

    Отмечается, что фирма-застройщик настояла на обращении в судебные органы. В результате суд встал на защиту мужчины и обязал компанию вернуть деньги.

    Через несколько дней после вынесенного судом решения с банковского счета компании было списано 5,8 млн рублей.

    Автор: Дана Балан
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    #суд #петербург #застройщик
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