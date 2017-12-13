Петербуржец отсудил у застройщика почти 6 млн рублей за не приглянувшуюся квартиру
Санкт-Петербург, 13 декабря. Житель Петербурга приобрел квартиру у застройщика, но после оплаты передумал и решил вернуть денежные средства. Компания отказалась возвращать деньги и направила мужчину в суд.
Петербуржец заключил с фирмой ООО «Норманн-центр» соглашение о купле квартиры, но через некоторое время передумал и решил вернуть деньги.
Расторгнуть контракт застройщик отказался, в результате пострадавший отправился в суд.
По данным пресс-службы ФССП России по Северной столице и Ленинградской области, единственным способом вернуть средства стало обращение в компетентные органы.
Отмечается, что фирма-застройщик настояла на обращении в судебные органы. В результате суд встал на защиту мужчины и обязал компанию вернуть деньги.
Через несколько дней после вынесенного судом решения с банковского счета компании было списано 5,8 млн рублей.