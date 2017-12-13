Безработный совратил девятиклассницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 декабря. Полиция Петербурга задержала местного жителя, вступившего в половую связь с 15-летней школьницей.

Как стало известно ФАН, накануне в полицию обратилась петербурженка 1972 года рождения. По ее словам, с 23.00 10 декабря по 10.00 11 декабря в своей квартире дома по улице Вавиловых Маяков безработный 1998 г. р. совершал половое сношение с ее дочерью 2002 г. р., ученицей 9 класса.

12 декабря подозреваемый был задержан по месту жительства. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.