Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Завершено строительство тоннеля на трамвайной линии к стадиону в Самаре
Происшествия
Пациент насмерть забил другого ВИЧ-инфицированного в больнице в Ленобласти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пациент насмерть забил другого ВИЧ-инфицированного в больнице в Ленобласти

    9:45  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:45  13 Декабря 2017
    53

    Пациент насмерть забил другого ВИЧ-инфицированного в больнице в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 13 декабря. Мужчина насмерть забил другого ВИЧ-инфицированного пациента в больнице, расположенной в Ленинградской области. 

    По данным Федерального агентства новостей, в минувший вторник примерно в 23.00 в Гатчине в помещении инфекционного отделения Центральной районной больницы мужчина 1979 года рождения, неработающий, по неизвестной причине избил пациента 1976 года рождения.

    Пациент насмерть забил другого ВИЧ-инфицированного в больнице в Ленобласти

    На месте происшествия злоумышленник был задержан. 

    Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, а в полночь скончался.

    Труп направлен в морг для установления точной причины смерти. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ленобласть #петербург #гатчина #пациент
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть