Пациент насмерть забил другого ВИЧ-инфицированного в больнице в Ленобласти

Санкт-Петербург, 13 декабря. Мужчина насмерть забил другого ВИЧ-инфицированного пациента в больнице, расположенной в Ленинградской области.

По данным Федерального агентства новостей, в минувший вторник примерно в 23.00 в Гатчине в помещении инфекционного отделения Центральной районной больницы мужчина 1979 года рождения, неработающий, по неизвестной причине избил пациента 1976 года рождения.

На месте происшествия злоумышленник был задержан.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, а в полночь скончался.

Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.