Пациент насмерть забил другого ВИЧ-инфицированного в больнице в Ленобласти
Санкт-Петербург, 13 декабря. Мужчина насмерть забил другого ВИЧ-инфицированного пациента в больнице, расположенной в Ленинградской области.
По данным Федерального агентства новостей, в минувший вторник примерно в 23.00 в Гатчине в помещении инфекционного отделения Центральной районной больницы мужчина 1979 года рождения, неработающий, по неизвестной причине избил пациента 1976 года рождения.
На месте происшествия злоумышленник был задержан.
Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, а в полночь скончался.
Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.