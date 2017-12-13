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Смольный утвердил график работы петербургского метро в праздники на 2018 год
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    Смольный утвердил график работы петербургского метро в праздники на 2018 год

    7:46  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:46  13 Декабря 2017
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    Смольный утвердил график работы петербургского метро в праздники на 2018 год

    Санкт-Петербург, 13 декабря. График работы метро 2018 году в праздники утвердили в Петербурге накануне. Соответствующее распоряжение городского комитета по транспорту было опубликовано на официальном сайте Смольного.

    Согласно документу, в 2018 году петербуржцы смогут воспользоваться услугами метрополитена с 1.00 до 5.00 1 и 7 января, в Пасху, 2 мая, 10 мая, в Ночь музеев, в День города, а также в день праздника «Алые паруса».

    Кроме того, с 30 апреля по 15 ноября по выходным и праздникам с 1.00 до 3.00 между станциями метро «Спортивная» и «Адмиралтейская» каждые 20 минут будет курсировать поезд-челнок. Одновременно с ним с 0.00 до 6.00 каждые 30 минут будут ходить ночные автобусы.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #метро #праздники #транспорт
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