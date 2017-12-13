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Политика
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Происшествия
ДТП в Петербурге: от легковушки осталась груда металлолома
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    ДТП в Петербурге: от легковушки осталась груда металлолома

    7:44  13 Декабря 2017  /обновлено: 7:45  13 Декабря 2017
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    ДТП в Петербурге: от легковушки осталась груда металлолома

    Петербург, 13 декабря. В результате страшного дорожно-транспортного происшествия на Софийской улице от легковушки осталась груда металлолома.

    Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на правоохранителей, авария случилась накануне вечером – по направлению к КАД столкнулись легковой автомобиль и тяжелая грузовая фура.

    К счастью, в ДТП никто не погиб, хотя от легковушки ничего не осталось. В причинах дорожно-транспортного происшествия  разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

    Автор: Константин Терехов
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