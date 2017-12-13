ДТП в Петербурге: от легковушки осталась груда металлолома

Петербург, 13 декабря. В результате страшного дорожно-транспортного происшествия на Софийской улице от легковушки осталась груда металлолома.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на правоохранителей, авария случилась накануне вечером – по направлению к КАД столкнулись легковой автомобиль и тяжелая грузовая фура.

К счастью, в ДТП никто не погиб, хотя от легковушки ничего не осталось. В причинах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.