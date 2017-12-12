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Терминалы в петербургском метро «обучили» шести языкам к ЧМ-2018
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    Терминалы в петербургском метро «обучили» шести языкам к ЧМ-2018

    17:46  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:47  12 Декабря 2017
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    Терминалы в петербургском метро «обучили» шести языкам к ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 12 декабря. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года терминалы для продажи и пополнения проездных билетов в петербургском метро перевели на шесть языков.

    С 11 декабря все они работают на обновленном интерфейсе, а воспользоваться услугами терминалов можно не только на русском, но и на английском, немецком, испанском, французском и китайском языках, пишет портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

    Отмечается, что такой расширенный функционал терминалов позволит избежать трудностей туристам и болельщикам, которые приедут в Петербург на матчи в рамках Чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

    Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах на 12 стадионах. Первый матч состоится 14 июня на стадионе «Лужники»: российская сборная примет команду Саудовской Аравии.

    Автор: Алексей Громов
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