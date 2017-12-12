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Эстонец угнал автомобиль с пенсионеркой в Ленобласти
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    Эстонец угнал автомобиль с пенсионеркой в Ленобласти

    17:29  12 Декабря 2017  /обновлено: 17:29  12 Декабря 2017
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    Эстонец угнал автомобиль с пенсионеркой в Ленобласти

    Ивангород, 12 декабря. В Ленинградской области угнали автомобиль, в салоне которого находилась пожилая женщина, сообщает пресс-служба МВД РФ.

    Инцидент произошел 12 декабря. Рано утром в полицию обратился мужчина с сообщением об угоне своей малины, припаркованной возле гостиницы. На пассажирском месте находилась его пожилая мать.

    «В результате слаженных действий сотрудников полиции автомобиль был остановлен на 128-м километре автодороги «Нарва», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    По ее словам, злоумышленника удалось задержать. Им оказался 50-летний житель Эстонии. Она также отметила, что 88-летней пенсионерке потребовалась помощь врачей.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #ленобласть #авто #угон
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