ВКС РФ в Ленобласти приступили к первым командирским полетам в новом учебном году

Санкт-Петербург, 12 декабря. Командиры авиационных бригад и полков Западного военного округа совершат более 150 вылетов за две недели.

В ходе проведения командирских полетов пилоты выполнят самые сложные элементы летной подготовки, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Полеты будут проводиться в условиях метеоминимума, а также на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, будут отработаны полеты в стратосфере и посадка по приборам.

Последнему из упражнений уделяется особое внимание, так как при подобной посадке требуется высокое летное мастерство. Далеко не всегда пилоты могут точно определить расстояние до земли из-за снежного покрова и ориентируются при посадке по данным приборов.