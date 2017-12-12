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Россия
ВКС РФ в Ленобласти приступили к первым командирским полетам в новом учебном году
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    ВКС РФ в Ленобласти приступили к первым командирским полетам в новом учебном году

    15:21  12 Декабря 2017  /обновлено: 15:21  12 Декабря 2017
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    ВКС РФ в Ленобласти приступили к первым командирским полетам в новом учебном году

    Санкт-Петербург, 12 декабря. Командиры авиационных бригад и полков Западного военного округа совершат более 150 вылетов за две недели.

    В ходе проведения командирских полетов пилоты выполнят самые сложные элементы летной подготовки, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Полеты будут проводиться в условиях метеоминимума, а также на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, будут отработаны полеты в стратосфере и посадка по приборам.

    Последнему из упражнений уделяется особое внимание, так как при подобной посадке требуется высокое летное мастерство. Далеко не всегда пилоты могут точно определить расстояние до земли из-за снежного покрова и ориентируются при посадке по данным приборов.

    ВКС РФ в Ленобласти приступили к первым командирским полетам в новом учебном году

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #санкт-петербург #зво #командирские полеты
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