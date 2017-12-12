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Стало известно, кем зимой может пополниться «Зенит»
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    Стало известно, кем зимой может пополниться «Зенит»

    18:07  12 Декабря 2017  /обновлено: 18:10  12 Декабря 2017
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    Стало известно, кем зимой может пополниться «Зенит»

    Санкт-Петербург, 12 декабря. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини недоволен не слабой реализацией моментов команды, а недостаточным количеством создаваемых. По информации Федерального агентства новостей, в связи с этим, петербургский клуб рассчитывает в зимнее трансферное окно подписать креативного конструктора атак.

    Стало известно, кем зимой может пополниться «Зенит»

    В частности, среди кандидатов, активно обсуждаемых итальянским тренером сине-бело-голубых, значатся полузащитники Рони Лопес («Монако»), Луис Пицци («Бенфика») и Якуб Янкто («Удинезе»). Отмечается, что предполагаемая сумма сделки по любому из троих игроков составит не менее 15 млн евро.

    Стало известно, кем зимой может пополниться «Зенит»

    Автор: Алексей Громов
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    #зенит #лопес #манчини #пицци #янкто
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