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Петербуржец пожаловался на граффити с Шевчуком на трансформаторной будке
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    Петербуржец пожаловался на граффити с Шевчуком на трансформаторной будке

    14:29  12 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  12 Декабря 2017
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    Петербуржец пожаловался на граффити с Шевчуком на трансформаторной будке

    Санкт-Петербург, 12 декабря. Компания «Ленэнерго», занимающаяся обслуживанием объектов электрической инфраструктуры в Петербурге, получила от администрации Центрального района города предписание удалить граффити, изображающий лидера российской рок-группы ДДТ Юрия Шевчука с трансформаторной будки на Литейном проспекте.

    На граффити в администрацию пожаловался местный житель, который разместил на портале «Наш Петербург» заявление о «несанкционированных надписях / объявлениях на стенах дома». 

    Петербуржец пожаловался на граффити с Шевчуком на трансформаторной будке

    В «Ленэнерго» подтвердили, что получили такое заявление от администрации, отметив, что требование убрать граффити с Шевчуком с трансформаторной будки их удивило, поскольку «граффити не носит экстремистского характера, не наносит вреда здоровью горожан и не грозит безопасности жителей района». Как предположили в компании, речь, вполне возможно, идет о другом, несанкционированном граффити, нарисованном на другой стороне трансформаторной будки уличными художниками-«бомбилами».

    Автор: Валентин Меликов
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