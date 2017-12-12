Петербуржец пожаловался на граффити с Шевчуком на трансформаторной будке

Санкт-Петербург, 12 декабря. Компания «Ленэнерго», занимающаяся обслуживанием объектов электрической инфраструктуры в Петербурге, получила от администрации Центрального района города предписание удалить граффити, изображающий лидера российской рок-группы ДДТ Юрия Шевчука с трансформаторной будки на Литейном проспекте.

На граффити в администрацию пожаловался местный житель, который разместил на портале «Наш Петербург» заявление о «несанкционированных надписях / объявлениях на стенах дома».

В «Ленэнерго» подтвердили, что получили такое заявление от администрации, отметив, что требование убрать граффити с Шевчуком с трансформаторной будки их удивило, поскольку «граффити не носит экстремистского характера, не наносит вреда здоровью горожан и не грозит безопасности жителей района». Как предположили в компании, речь, вполне возможно, идет о другом, несанкционированном граффити, нарисованном на другой стороне трансформаторной будки уличными художниками-«бомбилами».