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Полиция задержала мужчину, разбившего стекло Исаакиевского собора
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    Полиция задержала мужчину, разбившего стекло Исаакиевского собора

    12:04  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:04  12 Декабря 2017
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    Полиция задержала мужчину, разбившего стекло Исаакиевского собора

    Санкт-Петербург, 12 декабря. Правоохранительные органы задержали в Петербурге мужчину, который разбил окно и повредил дверь Исаакиевского собора, сообщили в региональном ГУМВД.

    Накануне вечером в полицию северной столицы поступило сообщение об акте вандализма. Мужчина разбил два витринных стекла и повредил дверь Исаакиевского собора. По данным представителя ведомства, на место инцидента прибыл наряд полиции.

    Правоохранительные органы задержали злоумышленника и передали его врачам скорой помощи, пишет РИА Новости. По некоторым данным, мужчина был в невменяемом состоянии и принял сотрудников правопорядка за бесов. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #петербург #исаакий
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