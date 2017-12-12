Полиция задержала мужчину, разбившего стекло Исаакиевского собора

Санкт-Петербург, 12 декабря. Правоохранительные органы задержали в Петербурге мужчину, который разбил окно и повредил дверь Исаакиевского собора, сообщили в региональном ГУМВД.

Накануне вечером в полицию северной столицы поступило сообщение об акте вандализма. Мужчина разбил два витринных стекла и повредил дверь Исаакиевского собора. По данным представителя ведомства, на место инцидента прибыл наряд полиции.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника и передали его врачам скорой помощи, пишет РИА Новости. По некоторым данным, мужчина был в невменяемом состоянии и принял сотрудников правопорядка за бесов.