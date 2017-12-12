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Станция метро «Сенная площадь» в Петербурге меняет режим работы из-за ремонта
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    Станция метро «Сенная площадь» в Петербурге меняет режим работы из-за ремонта

    11:59  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:01  12 Декабря 2017
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    Станция метро «Сенная площадь» в Петербурге меняет режим работы из-за ремонта

    Санкт-Петербург, 12 декабря. С четверга режим работы станции метро «Сенная площадь» изменяется в связи с капитальным ремонтом эскалатора.

    Как сообщили газете «Комсомольская правда в Петербурге» в пресс-службе петербургского метрополитена, с 14 декабря по 12 января по будним дням с 08:10 до 12:00 вход на станцию будет полностью закрыт, а с 17:00 до 18:00 ограничен.

    Затем на два дня, 13 и 14 января, вестибюль станции полностью закроют, а с 15 по 19 января откроют только на выход. Далее до 19 февраля снова вступят в силу ограничения по будням: с 08:10 до 12:00 вход будет закрыт, с 17:00 до 19:00 ограничен.

    В пресс-службе петербургской подземки просят пассажиров заранее планировать маршрут поездок.

    Напомним, ранее сообщалось, что пассажиры петербургского метро теперь смогут пользоваться бесплатной сетью Wi-Fi на всех станциях.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #петербург #метро #ремонт
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