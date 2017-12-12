«О’Кей» закрывает большую часть супермаркетов в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 декабря. Ритейлер «О'Кей» намерен уменьшить сеть супермаркетов в Северной столице и Ленинградской области. Об этом сообщил источник в компании.

По данным газеты «Коммерсантъ», магазины закроют в пятницу, 15 декабря. Отмечается, что прекратят свою работу 13 магазинов из 20.

По данным собеседника, закрытие не коснется магазинов, расположенных на Приморском шоссе в Сестрорецке, а также на улице Вокзальная в Зеленогорске, улице Октябрьская в Кингисеппе, бульваре Трудящихся и улице Тверская в Колпино.

Продолжат работу магазины на проспекте Большевиков и в торговом комплексе «Галерея» на Лиговском проспекте.

В настоящее время не известны причины закрытия магазинов, отмечается, что в супермаркетах проводится распродажа товаров.