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«О’Кей» закрывает большую часть супермаркетов в Петербурге
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    «О’Кей» закрывает большую часть супермаркетов в Петербурге

    11:20  12 Декабря 2017  /обновлено: 11:21  12 Декабря 2017
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    «О’Кей» закрывает большую часть супермаркетов в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 декабря. Ритейлер «О'Кей» намерен уменьшить сеть супермаркетов в Северной столице и Ленинградской области. Об этом сообщил источник в компании.

    По данным газеты «Коммерсантъ», магазины закроют в пятницу, 15 декабря. Отмечается, что прекратят свою работу 13 магазинов из 20.

    По данным собеседника, закрытие не коснется магазинов, расположенных на Приморском шоссе в Сестрорецке, а также на улице Вокзальная в Зеленогорске, улице Октябрьская в Кингисеппе, бульваре Трудящихся и улице Тверская в Колпино. 

    «О’Кей» закрывает большую часть супермаркетов в Петербурге

    Продолжат работу магазины на проспекте Большевиков и  в торговом комплексе «Галерея» на Лиговском проспекте.

    В настоящее время не известны причины закрытия магазинов, отмечается, что в супермаркетах проводится распродажа товаров.

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #окей #магазины
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