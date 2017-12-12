Граффити с Дуровым в Петербурге закрасили желтой краской

Санкт-Петербург, 12 декабря. Администрация Центрального района Петербурга закрасила желтой краской граффити на трансформаторной будке на улице Некрасова с изображением основателя социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова.

Такие меры были предприняты в связи с жалобой петербуржца Дмитрия Цветкова, которому работа объединения уличных художников HoodGraff пришлась не по вкусу, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Цветков направил свою жалобу еще год назад. В конце ноября 2017 года администрация Центрального района, опубликовав снимок закрашенной желтым трансформаторной будки на портале «Наш Петербург», отчиталась о том, что удовлетворила требование петербуржца.

Ранее по просьбам Цветкова были закрашены портрет прапорщика Задова и буква «П» на Обводном канале.