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Общество
Граффити с Дуровым в Петербурге закрасили желтой краской
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    Граффити с Дуровым в Петербурге закрасили желтой краской

    10:42  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:43  12 Декабря 2017
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    Граффити с Дуровым в Петербурге закрасили желтой краской

    Санкт-Петербург, 12 декабря. Администрация Центрального района Петербурга закрасила желтой краской граффити на трансформаторной будке на улице Некрасова с изображением основателя социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова.

    Такие меры были предприняты в связи с жалобой петербуржца Дмитрия Цветкова, которому работа объединения уличных художников HoodGraff пришлась не по вкусу, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    Цветков направил свою жалобу еще год назад. В конце ноября 2017 года администрация Центрального района, опубликовав снимок закрашенной желтым трансформаторной будки на портале «Наш Петербург», отчиталась о том, что удовлетворила требование петербуржца.

    Ранее по просьбам Цветкова были закрашены портрет прапорщика Задова и буква «П» на Обводном канале.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #дуров #граффити
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