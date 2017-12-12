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Полиция раскрыла убийство китайской студентки на вечеринке в Петербурге
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    Полиция раскрыла убийство китайской студентки на вечеринке в Петербурге

    10:10  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:11  12 Декабря 2017
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    Полиция раскрыла убийство китайской студентки на вечеринке в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 декабря. Полиция Санкт-Петербурга раскрыла убийство китайской студентки. Как стало известно ФАН, один из участников вечеринки, на которой все отравились алкоголем, задушил ее подушкой.

    В сводке за 30 ноября сообщалось об убийстве в снимаемой под наем квартире дома №48 корп. 1 по улице Наличной гражданки КНР Вэн Юйи, 1995 года рождения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин КНР М.Л., 
    1994 года рождения, студент 1 курса Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

    В тот день именно он около 18.30 в указанной квартире, в результате ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, подушкой задушил Вэн Ю, после чего с острым пероральным отравлением неизвестным веществом, в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

    Было возбуждено уголовное дело  по ст. 105 ч. 1 УК РФ. Мэн Линжань задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #убийство #петербург
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