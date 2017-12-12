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Молодой экстремал упал в шахту метро на Невском проспекте в Петербурге
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    Молодой экстремал упал в шахту метро на Невском проспекте в Петербурге

    10:00  12 Декабря 2017  /обновлено: 10:01  12 Декабря 2017
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    Молодой экстремал упал в шахту метро на Невском проспекте в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 декабря. Парень упал в шахту метро возле дома, расположенного по Невскому проспекту в Петербурге, в минувшее воскресенье. 

    По информации Федерального агентства новостей, юноша 1999 года рождения упал в шахту метро поздно вечером в прошедшее воскресенье, 10 декабря.

    Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Доктора зафиксировали у него кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. 

    Молодой экстремал упал в шахту метро на Невском проспекте в Петербурге

    Опросить пострадавшего сейчас не представляется возможным. 

    В настоящее время выясняются подробности и детали произошедшего. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #петербург #метро #шахта #невский проспект #сорая
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