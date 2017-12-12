Молодой экстремал упал в шахту метро на Невском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 декабря. Парень упал в шахту метро возле дома, расположенного по Невскому проспекту в Петербурге, в минувшее воскресенье.

По информации Федерального агентства новостей, юноша 1999 года рождения упал в шахту метро поздно вечером в прошедшее воскресенье, 10 декабря.

Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Доктора зафиксировали у него кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга.

Опросить пострадавшего сейчас не представляется возможным.

В настоящее время выясняются подробности и детали произошедшего.