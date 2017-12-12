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Общество
Набережную Адмиралтейского канала в Петербурге хотят превратить в пешеходную зону
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    Набережную Адмиралтейского канала в Петербурге хотят превратить в пешеходную зону

    8:55  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:55  12 Декабря 2017
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    Набережную Адмиралтейского канала в Петербурге хотят превратить в пешеходную зону

    Санкт-Петербург, 12 декабря. В настоящее время в администрации Петербурга рассматривается проект превращения набережной Адмиралтейского канала напротив Новой Голландии в пешеходную зону. Свободное от автомобилей пространство дополнит созданное на территории рукотворного острова общественное пространство отдыха.

    На данный момент предлагается два варианта обустройства пешеходной зоны с использованием многочисленных элементов благоустройства и оформлением цветами, которые отличаются друг от друга количеством парковочных мест. В настоящее время проект благоустройства обсуждается профильными комитетами Смольного и администрацией Адмиралтейского района.

    Набережную Адмиралтейского канала в Петербурге хотят превратить в пешеходную зону

    «Вице-губернатор Игорь Албин в целом поддержал представленные предложения по Концепции пешеходных пространств Адмиралтейского района», — отмечают в пресс-службе вице-губернатора. 

    Создание пешеходной зоны напротив Новой Голландии предусмотрено городской дорожной картой по созданию пешеходных пространств на 2017 — 2022 годы.

     

    Автор: Валентин Меликов
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