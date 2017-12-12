Набережную Адмиралтейского канала в Петербурге хотят превратить в пешеходную зону

Санкт-Петербург, 12 декабря. В настоящее время в администрации Петербурга рассматривается проект превращения набережной Адмиралтейского канала напротив Новой Голландии в пешеходную зону. Свободное от автомобилей пространство дополнит созданное на территории рукотворного острова общественное пространство отдыха.

На данный момент предлагается два варианта обустройства пешеходной зоны с использованием многочисленных элементов благоустройства и оформлением цветами, которые отличаются друг от друга количеством парковочных мест. В настоящее время проект благоустройства обсуждается профильными комитетами Смольного и администрацией Адмиралтейского района.

«Вице-губернатор Игорь Албин в целом поддержал представленные предложения по Концепции пешеходных пространств Адмиралтейского района», — отмечают в пресс-службе вице-губернатора.

Создание пешеходной зоны напротив Новой Голландии предусмотрено городской дорожной картой по созданию пешеходных пространств на 2017 — 2022 годы.