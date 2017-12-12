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Общество
Стало известно, где в Петербурге ограничат движение с 12 декабря
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    Стало известно, где в Петербурге ограничат движение с 12 декабря

    8:03  12 Декабря 2017  /обновлено: 8:04  12 Декабря 2017
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    Стало известно, где в Петербурге ограничат движение с 12 декабря

    Петербург, 12 декабря. Городские власти анонсировали новые ограничения автомобильного движения на ряде улиц Петербурга.

    Как сообщает «Газета.ru», с 12 до 23 число ограничат движение по Заставской улице, на участке от Московского проспекта до улицы Коли Томчака. Причина – прокладка инженерных сетей.

    В течение трех дней автомобилисты не смогут проехать на участке Арсенальной улицы — от Свердловской набережной до Кондратьевского проспекта.  Причина — ремонт трамвайных путей.

    До 21 декабря закрыты для движения два участка Яблочкова — от переулка Талалихина до Провиантской улицы и от проспекта Обуховской Обороны до Перевозной набережной.

    Кроме того, из-за прокладки газопровода на два месяца будет закрыта часть Школьной улицы — от Ленинградской до бульвара Алексея Толстого.

    Автор: Константин Терехов
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    #ограничение движения
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