Стало известно, где в Петербурге ограничат движение с 12 декабря

Петербург, 12 декабря. Городские власти анонсировали новые ограничения автомобильного движения на ряде улиц Петербурга.

Как сообщает «Газета.ru», с 12 до 23 число ограничат движение по Заставской улице, на участке от Московского проспекта до улицы Коли Томчака. Причина – прокладка инженерных сетей.

В течение трех дней автомобилисты не смогут проехать на участке Арсенальной улицы — от Свердловской набережной до Кондратьевского проспекта. Причина — ремонт трамвайных путей.

До 21 декабря закрыты для движения два участка Яблочкова — от переулка Талалихина до Провиантской улицы и от проспекта Обуховской Обороны до Перевозной набережной.

Кроме того, из-за прокладки газопровода на два месяца будет закрыта часть Школьной улицы — от Ленинградской до бульвара Алексея Толстого.