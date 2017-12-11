Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
На Украине обрадовались отсутствию российских поездов: Милонов ответил Киеву
Происшествия
Вооруженные нунчаками и ножом хулиганы избили пассажиров в метро Петербурга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вооруженные нунчаками и ножом хулиганы избили пассажиров в метро Петербурга

    11:32  11 Декабря 2017  /обновлено: 11:33  11 Декабря 2017
    52

    Вооруженные нунчаками и ножом хулиганы избили пассажиров в метро Петербурга

    Санкт-Петербург, 11 декабря. Трое хулиганов, вооруженные нунчаками и ножом, избили пассажиров на «красной» ветке метро Петербурга, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

    Инцидент произошел 9 декабря на «красной» ветке петербургского метрополитена.

    «Войдя в вагон на станции «Технологический институт», из хулиганских побуждений они (трое неизвестных. — Прим. ФАН) нанесли несколько ударов по лицу и телу пассажира, затем вытеснили его из вагона», — рассказали источники в правоохранительных органах Северной столицы.

    После этого хулиганы нашли в вагоне новую жертву. Попутчики попытались остановить их нападки, однако также стали жертвами их атаки. Трое хулиганов орудовали ножом и металлическими нунчаками.

    Вооруженные нунчаками и ножом хулиганы избили пассажиров в метро Петербурга

    Двое из трех злоумышленников задержаны, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нож #петербург #метро #уголовное дело #избиение #нунчаки
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть