Вооруженные нунчаками и ножом хулиганы избили пассажиров в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 11 декабря. Трое хулиганов, вооруженные нунчаками и ножом, избили пассажиров на «красной» ветке метро Петербурга, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 9 декабря на «красной» ветке петербургского метрополитена.

«Войдя в вагон на станции «Технологический институт», из хулиганских побуждений они (трое неизвестных. — Прим. ФАН) нанесли несколько ударов по лицу и телу пассажира, затем вытеснили его из вагона», — рассказали источники в правоохранительных органах Северной столицы.

После этого хулиганы нашли в вагоне новую жертву. Попутчики попытались остановить их нападки, однако также стали жертвами их атаки. Трое хулиганов орудовали ножом и металлическими нунчаками.

Двое из трех злоумышленников задержаны, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Возбуждено уголовное дело.