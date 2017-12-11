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Женщина провалилась в яму с кипятком в центре Петербурга
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    Женщина провалилась в яму с кипятком в центре Петербурга

    10:23  11 Декабря 2017  /обновлено: 10:24  11 Декабря 2017
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    Женщина провалилась в яму с кипятком в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 11 декабря. Женщина по пояс провалилась в яму с кипятком в центре Петербурга. Как стало известно, ЧП случилось накануне вечером.

    Так, местная жительница направлялась к подъезду своего дома на Тульской улице. Она провалилась в яму, в которой была горячая вода. Пострадавшей помогли выбраться и вызвали скорую медицинскую помощь. В настоящее время женщина находится в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Она получила ожоги 40 процентов тела. 

    В «Теплосети Санкт-Петербург» сообщили, что сбой произошел на внутриквартальной сети диаметром 80 миллиметров. При этом в компании опровергли факт провала асфальта, хотя очевидцы утверждают обратное.

    На месте происшествия работают аварийные бригады, передает «Комсомольская правда — Петербург».

    Напомним, несколько дней назад в Северной столице произошел похожий инцидент: мужчина обварил ноги кипятком при прорыве трубы на юге города.

    Автор: Тимур Румянцев
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