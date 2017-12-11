Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: за сутки два населенных пункта присоединились к режиму перемирия
Происшествия
Труп мужчины с простреленной головой обнаружили на парковке в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Труп мужчины с простреленной головой обнаружили на парковке в Петербурге

    9:38  11 Декабря 2017  /обновлено: 9:38  11 Декабря 2017
    33

    Труп мужчины с простреленной головой обнаружили на парковке в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 декабря. Тело мужчины с простреленной головой обнаружили в иномарке на стоянке в Невском районе Петербурга. 

    ЧП произошло на проспекте Косыгина. Труп с пулевым ранением височной области находился на заднем сиденье в салоне легковой машины Peugeot-308. 

    При этом двери автомобиля были открыты, при осмотре в нем обнаружили травматический пистолет и стрелянную гильзу. При проверке выяснилось, что машина зарегистрирована на женщину. Личность погибшего также установлена. Им оказался приезжий из Свердловской области. В Петербурге он работал заместитель руководителя отдела продаж центра, занимающегося реализацией противоугонных систем для автомобилей.

    Огнестрельное ранение в височную область мужчины было совершено из огнестрельного оружияограниченного поражения МР-80-13 Т. Его владелец также установлен.

    Сейчас изъятый из машины пистолет и гильза направлены на экспертизу. Труп погибшего находится в морге.
     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #стрельба #тело #парковка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть