Труп мужчины с простреленной головой обнаружили на парковке в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 декабря. Тело мужчины с простреленной головой обнаружили в иномарке на стоянке в Невском районе Петербурга.

ЧП произошло на проспекте Косыгина. Труп с пулевым ранением височной области находился на заднем сиденье в салоне легковой машины Peugeot-308.

При этом двери автомобиля были открыты, при осмотре в нем обнаружили травматический пистолет и стрелянную гильзу. При проверке выяснилось, что машина зарегистрирована на женщину. Личность погибшего также установлена. Им оказался приезжий из Свердловской области. В Петербурге он работал заместитель руководителя отдела продаж центра, занимающегося реализацией противоугонных систем для автомобилей.

Огнестрельное ранение в височную область мужчины было совершено из огнестрельного оружияограниченного поражения МР-80-13 Т. Его владелец также установлен.

Сейчас изъятый из машины пистолет и гильза направлены на экспертизу. Труп погибшего находится в морге.

