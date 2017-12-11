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Труп гражданина Украины с изуродованным лицом нашли в петербургской коммуналке
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    Труп гражданина Украины с изуродованным лицом нашли в петербургской коммуналке

    9:24  11 Декабря 2017  /обновлено: 9:25  11 Декабря 2017
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    Труп гражданина Украины с изуродованным лицом нашли в петербургской коммуналке
    Санкт-Петербург, 11 декабря. Обстоятельства загадочной смерти гражданина Украины,труп которого нашли в коммунальной квартире, выясняют правоохранители.

    Как стало известной ФАН, тело мужчины с многочисленными повреждениями обнаружили накануне днем в съемной коммунальной квартире в Большом Казачьем переулке.

    На лице украинца была выявлена гематома и ушибленная рана лба неизвестной давности. Полиция выяснила, что погибший был 1967 года рождения, его личность установлена.

    Труп направлен в морг для установления причины смерти.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #смерть #украинец #коммуналка
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