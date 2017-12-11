Труп гражданина Украины с изуродованным лицом нашли в петербургской коммуналке



Санкт-Петербург, 11 декабря. Обстоятельства загадочной смерти гражданина Украины,труп которого нашли в коммунальной квартире, выясняют правоохранители.

Как стало известной ФАН, тело мужчины с многочисленными повреждениями обнаружили накануне днем в съемной коммунальной квартире в Большом Казачьем переулке.

На лице украинца была выявлена гематома и ушибленная рана лба неизвестной давности. Полиция выяснила, что погибший был 1967 года рождения, его личность установлена.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.