Петербуржец до смерти забил сожительницу в ходе пьяной ссоры

Санкт-Петербург, 11 декабря. В Петербурге произошло очередное убийство: мужчина во время ссоры до смерти забил сожительницу.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне, около 12.00 в квартире одного из домов по улице Беринга. Так, мужчина 1976 года рождения и его ровесница распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в результате которой петербуржец руками и ногами избил женщину. Пострадавшая получила тяжелые телесные повреждения, от которых скончалась. Мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.