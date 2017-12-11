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Происшествия
Петербуржец до смерти забил сожительницу в ходе пьяной ссоры
Происшествия
Петербуржец до смерти забил сожительницу в ходе пьяной ссоры
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    Петербуржец до смерти забил сожительницу в ходе пьяной ссоры

    9:14  11 Декабря 2017  /обновлено: 9:15  11 Декабря 2017
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    Петербуржец до смерти забил сожительницу в ходе пьяной ссоры

    Санкт-Петербург, 11 декабря. В Петербурге произошло очередное убийство: мужчина во время ссоры до смерти забил сожительницу.

    Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне, около 12.00 в квартире одного из домов по улице Беринга. Так, мужчина 1976 года рождения и его ровесница распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в результате которой петербуржец руками и ногами избил женщину. Пострадавшая получила тяжелые телесные повреждения, от которых скончалась. Мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #убийство #петербург
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