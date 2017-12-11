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Происшествия
Петербуржец до смерти забил сожительницу в ходе пьяной ссоры
Происшествия
Мужчина зарезал петербуржца на глазах матери и сбежал через окно третьего этажа
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    Мужчина зарезал петербуржца на глазах матери и сбежал через окно третьего этажа

    9:03  11 Декабря 2017  /обновлено: 9:04  11 Декабря 2017
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    Мужчина зарезал петербуржца на глазах матери и сбежал через окно третьего этажа

    Санкт-Петербург, 11 декабря. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи вызвали полицию, после того как обнаружили в квартире труп мужчины 1991 года рождения с ножевой раной на шее. 

    Как рассказала мать погибшего Ивана Д., в тот день сын распивал спиртное со старшим сослуживцем из Гатчины. Между мужчинами произошел конфликт, который быстро перешел в драку. В какой-то момент хозяин упал на пол, а убийца заперся в его комнате. Позже оказалось, что тот сумел выбраться через окно третьего этажа и спуститься вниз.

    Мужчина зарезал петербуржца на глазах матери и сбежал через окно третьего этажа

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, позже в тот же день полиции удалось задержать подозреваемого на улице Турку. По делу об убийстве проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

    Автор: Валентин Меликов
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