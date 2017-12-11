Мужчина зарезал петербуржца на глазах матери и сбежал через окно третьего этажа

Санкт-Петербург, 11 декабря. Прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи вызвали полицию, после того как обнаружили в квартире труп мужчины 1991 года рождения с ножевой раной на шее.

Как рассказала мать погибшего Ивана Д., в тот день сын распивал спиртное со старшим сослуживцем из Гатчины. Между мужчинами произошел конфликт, который быстро перешел в драку. В какой-то момент хозяин упал на пол, а убийца заперся в его комнате. Позже оказалось, что тот сумел выбраться через окно третьего этажа и спуститься вниз.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, позже в тот же день полиции удалось задержать подозреваемого на улице Турку. По делу об убийстве проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.