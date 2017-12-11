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Парк «Россия - моя история» открыли в Петербурге
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    Парк «Россия - моя история» открыли в Петербурге

    8:44  11 Декабря 2017  /обновлено: 8:45  11 Декабря 2017
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    Парк «Россия - моя история» открыли в Петербурге

    Петербург, 11 декабря. Накануне в Петербурге состоялось официальное открытие исторического парка «Россия - моя история». 

    Как передает ТАСС, символический ключ от нового музея на торжественном мероприятии в воскресенье 10 декабря губернатор Полтавченко передал петербургским детям.

    «У нас огромное количество музеев в Петербурге, но я уверен, что исторический парк станет одним из самых посещаемых, потому что здесь каждый сможет получить ответы на волнующих всех вопрос — что такое Россия», — отметил губернатор.

    Напомним, что выставочный комплекс «Россия — моя история» общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров был построен за семь месяцев при общих расходах в размере 1,7 миллиардов рублей. 

    Как отмечает агентство, «Россия — моя история» — мультимедийный комплекс, в котором представлена история государства с древнейших времен. Более чем тысячелетняя история страны преподносится при помощи современных технологий.

    Автор: Константин Терехов
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    #петербург #парк #россия - моя история
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