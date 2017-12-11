Стало известно, почему многоэтажную деревню Кудрово отказались принимать в состав Петербурга

Санкт-Петербург, 11 декабря. Многоэтажная деревня Кудрово не станет частью Санкт-Петербурга, поскольку такое решение повлекло бы за собой необходимость пересмотра существующих границ субъектов Российской Федерации. Однако изменение этих границ в настоящее время не планируется, сообщает ТАСС.

Следует отметить, что группа активистов населенного пункта обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о присоединении Кудрово к Петербургу на правах муниципального округа. Вопрос был поднят на согласительном совете властей Санкт-Петербурга и Ленобласти.

«Мы не планируем в ближайшее время ставить вопрос о корректировке границ Санкт-Петербурга, включении Кудрово и т.д.», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов по итогам заседания координационного совета.

Аналогичную позицию выразил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, цитирует ТАСС.

Ранее правительство РФ предложило президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть вопрос о повышении НДС. Об этом сообщала Газета.ru.