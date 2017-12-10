Синоптики 10 декабря обещают петербуржцам мокрый снег

Санкт-Петербург, 10 декабря. Мокрый снег будет идти в течение всего дня в Северной столице. Об этом сообщает в воскресенье Гидрометцентр.

По информации синоптиков, длительные осадки в виде мокрого снега будут сопровождаться юго-восточным ветром.

Напомним, в минувшую пятницу, 8 декабря, метеорологи предупредили петербуржцев о сильном снегопаде. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что обильные осадки спровоцируют затрудненное движение на дорогах.

Ранее порядка 700 снегоуборочных машин выехали на петербургские улицы для ликвидации последствий снегопада.