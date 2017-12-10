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Происшествия
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Общество
Синоптики 10 декабря обещают петербуржцам мокрый снег
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    Синоптики 10 декабря обещают петербуржцам мокрый снег

    11:08  10 Декабря 2017  /обновлено: 11:08  10 Декабря 2017
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    Синоптики 10 декабря обещают петербуржцам мокрый снег

    Санкт-Петербург, 10 декабря. Мокрый снег будет идти в течение всего дня в Северной столице. Об этом сообщает в воскресенье Гидрометцентр. 

    По информации синоптиков, длительные осадки в виде мокрого снега будут сопровождаться юго-восточным ветром.

    Напомним, в минувшую пятницу, 8 декабря, метеорологи предупредили петербуржцев о сильном снегопаде. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что обильные осадки спровоцируют затрудненное движение на дорогах. 

    Синоптики 10 декабря обещают петербуржцам мокрый снег

    Ранее порядка 700 снегоуборочных машин выехали на петербургские улицы для ликвидации последствий снегопада.

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #снегопад #снег #синоптики #осадки
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