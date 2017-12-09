Студентам из Норвегии и Швеции дали три дня, чтобы покинуть Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 9 декабря. По результатам проверки в здании Норвежского университетского центра в Калужском переулке Петербурга 18 студентам предписано устранить недостатки в оформлении виз, или покинуть город на Неве на протяжении трех дней. Об этом сообщает ТАСС.

Проверка прошла 9-го декабря. По ее результатам установлено, что группа студентов находится в Петербурге в нарушение законодательства РФ. Оказалось, что изначально молодые люди были приглашены в другое учебное заведение – «Военмех». К решению проблемы подключены шведские и норвежские дипломаты, — пишет ТАСС.

Ранее министр САР прочел лекцию об исламе петербургским студентам.