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Студентам из Норвегии и Швеции дали три дня, чтобы покинуть Санкт-Петербург
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    Студентам из Норвегии и Швеции дали три дня, чтобы покинуть Санкт-Петербург

    21:47  9 Декабря 2017  /обновлено: 21:47  09 Декабря 2017
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    Студентам из Норвегии и Швеции дали три дня, чтобы покинуть Санкт-Петербург

    Санкт-Петербург, 9 декабря. По результатам проверки в здании Норвежского университетского центра в Калужском переулке Петербурга 18 студентам предписано устранить недостатки в оформлении виз, или покинуть город на Неве на протяжении трех дней. Об этом сообщает ТАСС.

    Проверка прошла 9-го декабря. По ее результатам установлено, что группа студентов находится в Петербурге в нарушение законодательства РФ. Оказалось, что изначально молодые люди были приглашены в другое учебное заведение – «Военмех». К решению проблемы подключены шведские и норвежские дипломаты, — пишет ТАСС.

    Ранее министр САР прочел лекцию об исламе петербургским студентам.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #норвегия #петербург #швеция #студенты
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