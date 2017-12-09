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Неизвестные напали на пассажиров метро Петербурга, четверо пострадали
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    Неизвестные напали на пассажиров метро Петербурга, четверо пострадали

    16:13  9 Декабря 2017  /обновлено: 16:13  09 Декабря 2017
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    Неизвестные напали на пассажиров метро Петербурга, четверо пострадали

    Санкт-Петербург, 9 декабря. В вагоне поезда петербургского метрополитена подрались пятеро молодых людей. Как сообщили в региональном ГУМВД, драку пресекла полиция на метрополитене, в результате в больницу были доставлены четыре человека.

    По предварительным данным, трое неизвестных ворвались в вагон поезда на станции метро «Балтийская» и напали на двоих пассажиров. В СМИ появились сообщения о том, что в руках у одного из злоумышленников был нож. 

    По информации полиции, нападение произошло примерно в 12.00, передает РИА Новости.

    Как стало известно ФАН, правоохранители не подтвердили факт применения холодного оружия. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства конфликта. 

    Напомним, ранее сообщалось, что житель Перми был доставлен в медицинское учреждение с ножевым ранением. Полиция установила, что его ударил сосед.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург #метро #драка
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