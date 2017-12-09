Неизвестные напали на пассажиров метро Петербурга, четверо пострадали

Санкт-Петербург, 9 декабря. В вагоне поезда петербургского метрополитена подрались пятеро молодых людей. Как сообщили в региональном ГУМВД, драку пресекла полиция на метрополитене, в результате в больницу были доставлены четыре человека.

По предварительным данным, трое неизвестных ворвались в вагон поезда на станции метро «Балтийская» и напали на двоих пассажиров. В СМИ появились сообщения о том, что в руках у одного из злоумышленников был нож.

По информации полиции, нападение произошло примерно в 12.00, передает РИА Новости.

Как стало известно ФАН, правоохранители не подтвердили факт применения холодного оружия. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Перми был доставлен в медицинское учреждение с ножевым ранением. Полиция установила, что его ударил сосед.