Администратора ресторана в Петербурге расстреляли после отказа пьяным посетителям

Санкт-Петербург, 9 декабря. Пятеро мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, устроили скандал в одном из ресторанов Петербурге. Один из них достал травматический пистолет и дважды выстрелил в администратора. Правоохранительные органы разыскивают скрывшихся злоумышленников.

В Петербурге 9 декабря произошел инцидент, по данным полиции, пятеро мужчин получили отказ от администратора ресторана, поскольку находились в нетрезвом состоянии. Произошла ссора, в ходе которой один из посетителей дважды выстрелил в сотрудника заведения из травматического пистолета. После этого злоумышленники сели в машину и скрылись в неизвестном направлении. Полиция объявила машину в розыск. Пострадавшего администратора срочно госпитализировали.