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Администратора ресторана в Петербурге расстреляли после отказа пьяным посетителям
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    Администратора ресторана в Петербурге расстреляли после отказа пьяным посетителям

    15:36  9 Декабря 2017  /обновлено: 15:37  09 Декабря 2017
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    Администратора ресторана в Петербурге расстреляли после отказа пьяным посетителям

    Санкт-Петербург, 9 декабря. Пятеро мужчин, будучи в нетрезвом состоянии, устроили скандал в одном из ресторанов Петербурге. Один из них достал травматический пистолет и дважды выстрелил в администратора. Правоохранительные органы разыскивают скрывшихся злоумышленников.

    В Петербурге 9 декабря произошел инцидент, по данным полиции, пятеро мужчин получили отказ от администратора ресторана, поскольку находились в нетрезвом состоянии. Произошла ссора, в ходе которой один из посетителей дважды выстрелил в сотрудника заведения из травматического пистолета. После этого злоумышленники сели в машину и скрылись в неизвестном направлении. Полиция объявила машину в розыск. Пострадавшего администратора срочно госпитализировали.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #петербург
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