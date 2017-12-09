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Пьяный «пациент» угрожал взорвать Мариинскую больницу в Петербурге
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    Пьяный «пациент» угрожал взорвать Мариинскую больницу в Петербурге

    13:03  9 Декабря 2017  /обновлено: 13:03  09 Декабря 2017
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    Пьяный «пациент» угрожал взорвать Мариинскую больницу в Петербурге

    Санкт-Петербург, 9 декабря. В пятницу вечером в приемное отделение Мариинской больницы в Петербурге пришел пьяный мужчина и заявил, что собирается устроить взрыв в медучреждении. В руках у него была граната.

    Сотрудники Мариинской больницы вызвали охрану. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили его в отдел полиции, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Также в больницу прибыли специалисты ОМОН. Они исследовали гранату, которой мужчина угрожал медикам, и установили, что она является муляжом взрывного устройства.

    Как выяснилось, такой выходкой гражданин хотел отомстить сотрудникам Мариинской больницы за ненадлежащее, по его мнению, лечение его отца. В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

    Автор: Алексей Громов
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    #граната #мариинская больница
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