Пьяный «пациент» угрожал взорвать Мариинскую больницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 декабря. В пятницу вечером в приемное отделение Мариинской больницы в Петербурге пришел пьяный мужчина и заявил, что собирается устроить взрыв в медучреждении. В руках у него была граната.

Сотрудники Мариинской больницы вызвали охрану. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили его в отдел полиции, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также в больницу прибыли специалисты ОМОН. Они исследовали гранату, которой мужчина угрожал медикам, и установили, что она является муляжом взрывного устройства.

Как выяснилось, такой выходкой гражданин хотел отомстить сотрудникам Мариинской больницы за ненадлежащее, по его мнению, лечение его отца. В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».