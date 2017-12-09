Проблемный долгострой сдали в Петербурге спустя 13 лет после начала строительства

Санкт-Петербург, 9 декабря. В пятницу один из самых проблемных долгостроев Петербурга – ЖК «Дом у озера» — был сдан в эксплуатацию. Строительство комплекса продолжалось 13 лет.

Об этом сообщила накануне служба Госстройэкспертизы Санкт-Петербурга. Застройщик ООО «Стройтрест № 7» планировал сдать объект в поселке Металлострой около 10 лет назад, но бывшее руководство компании с задачей не справилось. В период с 2004 по 2008 год строительство практически не велось.

ЖК «Дом у озера» рассчитан на 462 квартиры, общая жилая площадь – около 25 тысяч квадратных метров. Ранее в жилом комплексе уже приобрели квартиры 397 человек, теперь они смогут получить жилье.

В настоящее время в Петербурге остается больше 60 проблемных долгостроев.