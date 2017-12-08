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Уволены фельдшеры, не приехавшие к умирающему петербуржцу
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    Уволены фельдшеры, не приехавшие к умирающему петербуржцу

    17:11  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:11  08 Декабря 2017
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    Уволены фельдшеры, не приехавшие к умирающему петербуржцу

    Санкт-Петербург, 8 декабря. Фельдшеров, которые проигнорировали вызов к пациенту в Петербурге, уволили, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    Ранее стало известно, что в отношении медиков возбуждено дело о халатности.

    Напомним, что в ночь с 15 на 16 ноября к врачам обратилась петербурженка с жалобой на то, что ее супруг, проживающий в Шушарах, находится в лихорадочном состоянии. По какой-то причине медики не стали отправлять бригаду скорой помощи по этому адресу, несмотря на то, что жена пострадавшего звонила четыре раза. Медики посоветовали женщине вызвать на дом участкового врача.

    Из-за того, что помощь медиков была оказана мужчине только через 10 часов, он скончался.

    Прокуратура Пушкинского района Петербурга направила в суд материалы по делу.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #фельдшеры
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